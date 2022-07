De la victoire d’étape d’Hugo Houle au Tour de France à la canicule historique en Europe, en passant par la plus récente enquête de La Presse, replongez dans l’actualité des derniers jours.

La Presse

Hugo Houle glorieux au Tour de France

Hugo Houle a gagné la 16e étape du Tour de France, entre Carcassonne et Foix. Une victoire dédiée à son frère Pierrick, mort tragiquement il y a 10 ans, mais aussi historique, car il est devenu le deuxième Canadien, et le premier Québécois, à enlever les honneurs d’une étape de la course mythique.

PHOTO THIBAULT CAMUS, ASSOCIATED PRESS Hugo Houle lors de sa victoire d’étape au Tour de France

Deux ans moins un jour de prison pour André Boisclair

L’ex-politicien André Boisclair purgera une peine de deux ans moins un jour de prison pour avoir agressé sexuellement deux hommes, à deux moments différents. « Les gestes posés par le délinquant sont hautement répréhensibles », a déclaré le juge Pierre Labelle à la lecture de sa sentence lundi dernier.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE L’ex-politicien André Boisclair

L’Europe frappée par une canicule historique

Des morts, des records de température et des milliers d’hectares de forêt brûlés : une vague de chaleur intense frappe l’ouest de l’Europe depuis la semaine dernière. Et les pompiers ne sont pas prêts de plier bagage : la canicule et les incendies de forêt se propagent maintenant vers l’est du continent.

PHOTO LOÏC VENANCE, AGENCE FRANCE-PRESSE Un hélicoptère survole un incendie de forêt qui fait rage dans les monts d’Arrée, en Bretagne.

Huit femmes accusent Philippe Bond d’inconduites sexuelles

L’humoriste Philippe Bond a clamé publiquement qu’il a toujours eu des relations consentantes avec des femmes. Une enquête de La Presse démontre le contraire. Huit femmes ont témoigné avoir subi une forme ou une autre d’inconduite sexuelle aux mains du populaire humoriste, entre les années 2006 et 2015.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE L’humoriste Philippe Bond en 2014

COVID-19 : Vivre (et mourir) avec le virus

Alors que le Québec vient de franchir la barre des 2000 hospitalisations liées à la COVID, le virus ne prend pas de vacances. Il n’est pas en campagne de séduction préélectorale. Il se contrefiche de notre ras-le-bol pandémique.