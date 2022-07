L’ex-politicien André Boisclair purgera une peine de deux ans moins un jour de prison pour avoir agressé sexuellement deux hommes, à deux moments différents.

Émilie Bilodeau La Presse

« Les gestes posés par le délinquant sont hautement répréhensibles. S’attaquer ainsi à des personnes blesse au plus profond de leur intégrité et de leur dignité. Il n’est pas étonnant dans les circonstances d’avoir entendu les deux victimes relater les conséquences avec lesquelles elles doivent encore composer aujourd’hui », a déclaré le juge Pierre Labelle.

André Boisclair, vêtu d’un habit bleu, s’est ensuite dirigé vers le box des accusés où il a été menotté par des constables. Un proche lui a remis un sac rouge contenant des effets personnels, dont une paire d’espadrilles. À son arrivée au palais de justice de Montréal, il a marché devant les journalistes sans répondre à leurs questions.

L’ancien chef du Parti québécois a plaidé coupable, en juin dernier, à un chef d’accusation d’agression sexuelle à l’aide d’un tiers sur une première victime et un autre d’agression sexuelle sur une deuxième victime. Un arrêt conditionnel des procédures a été prononcé quant à un troisième chef d’accusation d’agression sexuelle armée.

Le procureur de la Couronne, Me Jérôme Laflamme, et l’avocat de la Défense, Me Michel Massicotte, ont fait une suggestion commune d’une peine de deux ans moins un jour d’emprisonnement. Le juge Pierre Labelle a entériné cette suggestion qu’il a qualifiée de « juste, proportionnée et personnalisée ». Il a aussi imposé à André Boisclair une probation de deux ans et une interdiction de contact avec les deux victimes.

Parmi les facteurs atténuants, le juge a souligné qu’André Boisclair a plaidé coupable aux accusations ce qui a permis d’éviter aux victimes de témoigner dans deux éventuels procès. L’ex-politicien n’a aucun antécédent judiciaire, il a entrepris un suivi de thérapie et a le support de sa famille et ses amis, a-t-il aussi noté. En revanche, le juge a noté qu’il y a eu deux agressions et que celles-ci ont entraîné de lourdes conséquences sur les victimes. « Même s’il ne s’agit pas d’un abus de confiance qui est défini au Code criminel, le statut de M. Boisclair est un facteur qui lui a permis de faire la rencontre des deux victimes », a estimé le magistrat.

À sa sortie de la salle de Cour, le procureur de la Couronne a souligné que le juge a effectué une analyse indépendante de la suggestion commune des avocats. « Une peine de deux ans moins un jour reste une peine importante, a déclaré Me Jérôme Laflamme. Ça envoie le message que ce sont des gestes graves qui sont punis à la hauteur de leur gravité. »

André Boisclair, 56 ans, a été chef du Parti québécois de novembre 2005 à mai 2007 et délégué général du Québec à New York de novembre 2012 à septembre 2013.

Des témoignages troublants

Lors de sa comparution en juin, les deux victimes d’André Boisclair ont livré des témoignages troublants à la Cour. Leur identité est protégée par une ordonnance de non-publication.

La première victime a raconté avoir rencontré André Boisclair sur les réseaux sociaux un peu avant l’agression sexuelle alors qu’elle était dans la vingtaine. En janvier 2014, Boisclair l’a invitée chez lui alors que d’autres personnes s’y trouvaient. Le jeune homme a accepté, mais il a prévenu qu’il ne voulait pas de relations anales. Une fois chez l’ex-politicien, des gestes sexuels ont été posés et consentis, mais Boisclair a soudainement ordonné à deux hommes de le saisir et de le pénétrer. La victime ne voulait pas et s’est débattue. Elle a fini par être relâchée par les deux hommes qui n’ont jamais été identifiés.

La deuxième victime, aussi dans la vingtaine à l’époque des faits, a rencontré André Boisclair sur une application de rencontres. En novembre 2015, les deux hommes se sont rencontrés en personne chez l’ex-politicien pour bavarder et boire de la bière. À un moment, Boisclair a imposé des gestes sexuels non consentis à sa victime, dont une pénétration avec les doigts. Le jeune homme a dû lui demander à trois reprises d’arrêter pour qu’André Boisclair ne recule enfin.

Les deux jeunes hommes ont raconté les impacts négatifs qu’ont eus ses agressions sexuelles sur leur vie. La première victime a notamment raconté avoir souffert d’une perte de confiance, de crises de panique et de dépression, notamment.