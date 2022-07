Sous contrat avec Israel-Premier Tech jusqu’en 2024, Hugo Houle ne pense pas que sa victoire historique à la 16e étape du Tour de France changera quoi que ce soit à son statut.

Simon Drouin La Presse

« Ils vont avoir le temps d’oublier ma victoire d’ici là ! », a blagué le cycliste de 31 ans, pince-sans-rire, à l’issue de la 17e étape, mercredi après-midi.

En matinée, Yves Lampaert, premier maillot jaune de ce Tour, avait expliqué comment une seule victoire d’étape pouvait changer la trajectoire d’un coureur comme le Québécois, davantage reconnu pour son rôle d’équipier.

« C’est fantastique pour la carrière d’Hugo », a souligné le Belge de Quick-Step à FloBikes, diffuseur officiel du Tour au Canada. « Ça donne un élan à sa carrière et lui donne une perspective différente. Tout le monde le dit : gagner une étape du Tour, c’est la plus grande chose que tu peux accomplir comme cycliste. Et si tu peux le faire comme Hugo lors de la première journée dans les Pyrénées, chapeau à lui. »

Lampaert a ajouté que ce succès devrait « prolonger » sa carrière et lui « donner plus de confiance ».

Pour la première partie, le principal intéressé ne s’attend pas à des répercussions sur son avenir.

« Pour un coureur en fin de contrat ou qui n’a pas une situation privilégiée comme la mienne, ça peut avoir un impact majeur, a précisé Houle. Étant donné ma situation dans Israel-Premier Tech et ma relation à long terme avec Premier Tech, j’aurai probablement la chance de choisir quand j’arrêterai ma carrière. Ça sera tenu en compte dans des négociations, mais il n’y a pas vraiment de stress là-dessus. De toute façon, ce n’est pas compliqué : tant que je vais éprouver du plaisir et que j’aurai envie de courir, je vais continuer. Quand je n’en aurai plus, ce sera fini. »

Quant à la confiance, les bénéfices sont doubles : « Tu as plus de respect dans l’équipe et elle a plus confiance en toi. Ils savent que tu as déjà gagné sur un grand tour. Quand tu l’as fait une fois, il y a plus d’espérance que tu peux le refaire. Ça ajoute à notre valeur en tant que coureur. Ce n’est pas tout le monde qui gagne des étapes.

« Je me suis aussi fait dire qu’une fois que tu l’as fait, ça t’ouvre les yeux. Ça t’aide à être encore meilleur pour aller chercher des résultats. »

L’athlète de 31 ans a également pu mesurer son changement de statut après sa victoire qu’il a dédiée à la mémoire de son frère Pierrik, mort il y a près de 10 ans.

Présenté avant le départ de mercredi à Saint-Gaudens à titre de coureur le plus combatif de la veille, il a obtenu les compliments de Jonas Vingegaard (maillot jaune), Tadej Pogacar (maillot blanc) et Wout van Aert (maillot vert) qui l’accompagnaient sur la ligne.

« J’ai reçu beaucoup de félicitations dans le peloton, de confrères, de directeurs d’équipe. Vraiment, j’ai été surpris. Ce n’est évidemment pas tout le monde qui était au courant au sujet de mon frère. Je sais que ça en a touché beaucoup. »

PHOTO FOURNIE PAR ISRAEL-PREMIER TECH Hugo Houle (dossard rouge) revient sur Antoine Duchesne (au loin) dans la montée de Peyragudes.

Même s’il a relativement bien dormi dans les circonstances, Houle a senti ses jambes « un peu plus raides » à la suite de sa chevauchée solitaire de 40 km vers Foix. Il a passé une bonne partie de la journée avec son coéquipier Chris Froome, qui n’a pas insisté après avoir tenté sans succès de se glisser dans une échappée.

« J’ai été dans un bon groupe et j’ai terminé à mon allure sans trop me mettre dans le rouge. Je sentais que j’avais un peu moins d’énergie, mais l’étape s’est bien déroulée. »

Dans le col final de Peyragudes, il a rejoint son ami Antoine Duchesne (Groupama-FDJ), qu’il avait aperçu au loin. Houle pointe maintenant au 27e rang au général, une place derrière Froome.

PHOTO FOURNIE PAR ISRAEL-PREMIER TECH Guillaume Boivin en échappée avec le Gallois Owain Doull (EF) avant l’ascension du col d’Aspin

Après une tentative d’échappée dans le col d’Aspin, première ascension de la journée, Guillaume Boivin (IPT) est rentré au bercail dans le gruppetto à un peu plus de 30 minutes. Arrivé 3e la veille, Michael Woods a fini 72e à 25 minutes.