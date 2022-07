La vague de chaleur se poursuit en Europe avec des records de température encore battus. Les pompiers ne sont pas prêts de plier bagage : des incendies de forêt se propagent maintenant vers l’est du continent.

Delphine Belzile La Presse

Nouveau record au Danemark

La vague de chaleur n’épargne pas la Scandinavie. Le Danemark a recensé mercredi une température record pour le mois de juillet avec 35,9 °C sur l’île de Lolland. L’ancien record de juillet s’élevait à 35,3 °C en 1941, selon l’Institut météorologique danois (DMI). L’État enregistrait son sommet absolu en août 1975 avec une valeur de 36,4 °C. « Un nouveau record de température danois est à portée de main », a indiqué la DMI dans un communiqué mercredi. Une grande partie du sud de la Suède est mise sous alerte par l’Institut météorologique et hydrologique suédois, alors qu’on prévoit des températures pouvant aller jusqu’à 35 °C.

37 000 personnes évacuées en France

L’étendue de forêt brûlée s’élève maintenant à 20 800 hectares en Gironde dans le sud-ouest de la France. Près de 37 000 personnes ont été évacuées en raison des flammes qui ravagent la région depuis le 12 juillet. Des milliers de pompiers tentent toujours de maîtriser les feux dans les communes de Test-de-Buch et de Landiras. Les résidants des secteurs à risque demandent au gouvernement plus de soutien alors qu’ils s’en tiennent seulement à « la solidarité des uns et des autres » pour se loger et se nourrir, témoigne Morgane Grégoire, résidante de Bordeaux et originaire de Landiras, par courriel à La Presse. Le président Emmanuel Macron a visité la Gironde mercredi pour rendre hommage aux personnes mobilisées et honorer la mémoire des défunts. Il prévoit « un grand chantier national » afin de revégétaliser la forêt rasée. Le président a également promis, lors de sa visite, l’achat d’avions supplémentaires pour lutter contre les incendies.

Plus de 40 oC en Espagne

En Espagne, les autorités estiment que plus de 500 décès sont liés à la vague de chaleur qui frappe le pays depuis déjà dix jours. La canicule a provoqué d’importants incendies qui ont rasé des dizaines de milliers d’hectares de végétation. Le mercure a grimpé au-dessus des 40 °C dans plusieurs régions de l’Espagne, notamment dans les régions de l’Andalousie, d’Estrémadure et de Galice. La majorité du territoire espagnol est encore sous alerte de risque de chaleur extrême. La température pourrait encore s’élever à 41 °C jeudi dans une dizaine de ces régions, prévoit l’Aemet, l’Agence météorologique espagnole.

Tollé au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni enregistrait mardi un record historique de température quand le mercure a grimpé jusqu’à 40,3 °C à Coningsby, un village dans le nord-est de l’Angleterre. Mercredi, des militants écologistes ont bloqué pendant 7 heures l’autoroute M25 en périphérie de Londres pour protester contre l’inaction du gouvernement face aux changements climatiques. Les partisans de Just Stop Oil, un groupe militant pour le climat, ont l’intention de s’imposer jusqu’à la fin de la semaine sur la M25 pour revendiquer les nouveaux projets pétroliers du Royaume-Uni, peut-on lire dans le journal britannique, The Telegraph. Le Royaume-Uni tente encore de maîtriser des incendies de forêt déclenchés par la vague de chaleur. Mardi, quelque 2600 appels ont engorgé le service d’appel des pompiers de Londres. Il s’agit de 2250 appels de plus que la moyenne quotidienne, a mentionné à l’AFP le maire de la métropole, Sadiq Khan.

Les incendies continuent en Grèce

La Grèce, épargnée par les chaleurs extrêmes que connaît l’ouest de l’Europe, fait face à des incendies majeurs. Le climat chaud et sec a provoqué des feux en périphérie d’Athènes, obligeant une centaine de résidants à évacuer leur foyer. Mercredi, 500 pompiers ont été déployés avec des avions et des hélicoptères pour maîtriser les flammes dans les banlieues de Penteli, Pallíni, Anthousa et Gerakas. La fumée s’est propagée jusqu’en Crète avec des vents qui soufflaient à plus 100 kilomètres à l’heure. « Les vents sont si forts que les avions ne peuvent pas lancer de l’eau de manière ciblée », a déploré le responsable de la Protection civile, Vassilis Kokkalis, sur les ondes radio d’Athènes, cité par l’AFP. Des incendies de forêt violents ont dévoré plus de 100 000 hectares de végétation dans le pays l’été dernier.

Chaleurs extrêmes en Europe de l’Est

La Slovénie lutte également contre des incendies depuis mercredi en raison des chaleurs fortes qui s’abattent sur l’est du continent. Des centaines de pompiers ont été déployés dans l’ouest du pays pour contenir les flammes. Le mercure grimpe maintenant en Autriche et en Hongrie. Des alertes à la vigilance ont été lancées par les autorités. La température pourrait atteindre 39 °C jeudi dans le sud de la Hongrie, selon le Service météorologique national. Cette canicule qui frappe le vieux continent est attribuable aux changements climatiques, selon les experts. L’augmentation des gaz à effet de serre multiplie l’intensité, la durée et la fréquence de ces phénomènes météorologiques.