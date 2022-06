De nouvelles aires protégées dans le sud du Québec

(Montréal) Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, a annoncé vendredi son intention de créer onze nouvelles aires protégées, majoritairement dans le sud de la province, ce qui réjouit des environnementalistes, qui réclamaient depuis longtemps la protection de plus de forêts et d’écosystèmes dans le sud du Québec.