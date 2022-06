Marie-Philip Poulin, l’inflation, les écarts salariaux, l’aide médicale à mourir et le tueur au sabre du Vieux-Québec. Voici un tour d’horizon de cinq sujets qui ont marqué l’actualité cette semaine.

« Non seulement je peux apprendre du hockey masculin, mais le hockey masculin peut apprendre du hockey féminin. » Marie-Philip Poulin, capitaine de l’équipe nationale de hockey féminin et médaillée olympique, a été embauchée par le Canadien de Montréal à titre de consultante au développement des joueurs mardi. La « meilleure joueuse au monde », dixit Geoff Molson, veut aussi en retirer ses propres apprentissages.

Les Canadiens en arrachent avec l’inflation

Photo Martin Tremblay, archives LA PRESSE

Avec la hausse constante des prix, la plupart des Canadiens ont de la difficulté à assumer leurs dépenses quotidiennes, révèle la dernière enquête de Statistique Canada. En avril, la hausse a atteint 6,8 %. S’il y a peu de variations d’une province à l’autre, les personnes à plus faibles revenus sont plus préoccupées et touchées par la hausse des prix.