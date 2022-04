Les journalistes de La Presse ont récolté sept sélections au prix Judith-Jasmin. Huit photographes sont aussi en lice pour le prix Antoine-Désilets.

Léa Carrier La Presse

« Cette récolte me fait particulièrement plaisir, parce qu’elle démontre l’importance de compter sur des salles de nouvelles bien financées au Québec », a déclaré l’éditeur adjoint de La Presse, François Cardinal.

« Je regarde les nominations aux prix Judith-Jasmin, et je note qu’elles proviennent à peu près toutes de reportages de longue haleine, menés sur le terrain à l’extérieur de Montréal : à Vancouver, au Mexique, à Manawan, à Saint-Adrien, etc. », a-t-il souligné.

Cette année, 155 journalistes ont soumis 297 candidatures dans les dix catégories du prestigieux prix Judith-Jasmin, concours organisé par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec.

Les noms des finalistes ont été dévoilés jeudi. Sept reportages de La Presse sont en lice dans six catégories.

La journaliste à la santé Ariane Lacoursière s’est taillé une place dans la catégorie « Grand reportage » pour son dossier sur les soins à domicile au Danemark.

Le chef des enquêtes économiques Maxime Bergeron est finaliste dans la catégorie « Affaires et économie » pour un reportage réalisé à Vancouver, où les autorités locales ont rejeté l’idée de construire un métro aérien en plein cœur de la ville. Dans la même catégorie, les journalistes Francis Vaille, Hugo Joncas et Katia Gagnon se sont démarqués pour leur série sur l’explosion du jeu en ligne pendant la pandémie.

Dans la catégorie « Arts et culture », la journaliste Émilie Côté a obtenu une sélection pour son article sur l’artiste Pilou, qui lui a ouvert les portes de son studio… dans l’église de Saint-Adrien !

La journaliste d’enquête Caroline Touzin est quant à elle finaliste dans la catégorie « Faits divers et affaires criminelles » pour son reportage sur une petite équipe de la police de Longueuil en immersion au sein de la population.

Dans la catégorie « Politique et enjeux de société », la journaliste Fanny Lévesque et le photographe Olivier Jean ont été retenus pour leur dossier troublant sur la quête de familles autochtones éplorées au Québec, où au moins 200 enfants autochtones sont disparus ou morts après avoir été admis dans un hôpital.

Finalement, le journaliste Marc Thibodeau est en lice dans la catégorie « Sports » pour son reportage sur la mort de la boxeuse mexicaine Jeannette Zacarias, après son combat contre Marie-Pier Houle.

Mentionnons le stagiaire à La Presse Philippe Robitaille-Grou, qui a été sélectionné avec son équipe de l’émission Découverte dans la catégorie « Sciences et environnement » pour leur reportage sur les origines de la COVID-19.

Les gagnants seront dévoilés le 7 mai prochain à 19 h.

Les photographes à l’honneur

Les photographes de La Presse aussi ont été mis à l’honneur : ils ont été sélectionnés dans toutes les catégories du prix Antoine-Désilets, qui couronne les meilleures photographies de presse de l’année au Québec.

« Il faut avoir les reins solides pour miser sur du journalisme d’une telle qualité, et pour compter sur une équipe de photographes aussi doués et solides, qui chaque année brille aux prix Antoine-Désilets. Et pour tout ça, on peut remercier la générosité de nos nombreux contributeurs », a réagi François Cardinal.

Cette année, 32 photographes ont postulé dans les sept catégories du concours, pour un total de 228 candidatures. Olivier Jean et Martin Tremblay ont obtenu chacun deux sélections.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE « Béatrice »

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE « La douleur d’une vie »

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE « Stanley Vollant »

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE « Marcher sur l’eau »

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE « Souvenons-nous »

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE « Vers la victoire… »

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE « À en perdre la tête »

PHOTO ÉDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE « Délogé »

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE « L’attente »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE « Tâches »



















Le photographe Olivier Jean a obtenu une place dans la catégorie « Photoreportage » grâce à son travail à l’hôpital Charles-Le Moyne. Le reportage, « Au cœur de Covidtown », écrit par la journaliste Katia Gagnon, s’est d’ailleurs valu une sélection au prestigieux prix de l’Association canadienne des journalistes, dont les finalistes ont aussi été dévoilés jeudi.

La Presse domine la catégorie « Portrait », où sont en lice Marco Campanozzi, pour son portrait de l’auteure-compositrice-interprète autochtone Beatrice Deer, Olivier Jean pour son cliché de Jeannette Siméon, dont la sœur n’est jamais revenue d’un pensionnat autochtone, et Martin Tremblay pour son portrait du chirurgien innu Stanley Vollant.

Ce dernier a également récolté une sélection dans la catégorie « Nouvelles », pour sa photo des inondations historiques en Colombie-Britannique.

Le photographe Patrick Sanfaçon a impressionné le jury dans la catégorie « Enjeux de société », pour le cliché poignant d’un mur du refuge La Porte Ouverte, recouvert de portraits de personnes itinérantes mortes dans la rue.

Dans la catégorie « Sports », Bernard Brault est en lice avec deux photos prises lors des Jeux olympiques de Tokyo. Finalement, Édouard Plante-Fréchette et Robert Skinner ont tous deux obtenu une sélection dans la catégorie « Vie quotidienne ». Finalement, Martin Chamberland est nommé dans la catégorie « Arts et culture ».