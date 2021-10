Grand Montréal

Élections municipales

Coderre veut faire « renaître » l’est de Montréal

En affirmant qu’il veut voir « renaître » l’est de Montréal, le candidat à la mairie Denis Coderre compte inciter des entreprises écologiques à s’y installer, afin que ce secteur de la ville soit « plus sécuritaire, plus vert et plus agréable ».