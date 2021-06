Actualités

Frontière canado-américaine

« Il faut que ça ouvre »

(Sutton et Venise-en-Québec) La pression s’intensifie de plus en plus sur les gouvernements, tant au Canada qu’aux États-Unis, pour rouvrir la frontière terrestre, dont la fermeture a été prolongée jusqu’au 21 juin. Au Québec, dans les Cantons-de-l’Est, on attend « avec impatience » le retour des touristes américains, dont la présence est très importante pour stimuler l’économie.