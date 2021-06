La D re Caroline Quach-Thanh est pédiatre, microbiologiste-infectiologue, épidémiologiste et responsable de la prévention et du contrôle des infections au CHU Sainte-Justine.

(Ottawa) La Dre Caroline Quach-Thanh tire sa révérence comme présidente du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI).

Catherine Levesque La Presse Canadienne

Son mandat de quatre ans à la présidence prend fin mercredi. Elle sera remplacée par l’actuelle vice-présidente du CCNI, Dre Shelley Deeks, experte en santé publique, en médecine préventive et en immunisation qui œuvre maintenant en Nouvelle-Écosse. La Dre Robyn Harrison, une spécialiste des maladies infectieuses de l’Alberta, sera nommée au poste de vice-présidente.

La Dre Deeks s’est notamment fait connaître comme lanceuse d’alerte au sein de Santé publique Ontario (SPO). Elle avait révélé que le gouvernement Ford avait ignoré les conseils de l’agence de santé publique en créant son code de couleurs pour les restrictions de COVID-19. La Dre Deeks a quitté SPO en janvier dernier pour occuper un poste de médecin-hygiéniste en Nouvelle-Écosse.

Durant la pandémie, le CCNI, un comité indépendant, a été sous le feu des projecteurs en émettant des recommandations parfois en contradiction avec Santé Canada sur l’utilisation des différents vaccins approuvés contre la COVID-19.

C’est le CCNI qui avait recommandé d’allonger jusqu’à quatre mois l’intervalle entre les deux doses du vaccin afin de permettre une plus grande couverture vaccinale au pays. Le CCNI a aussi changé ses recommandations, au gré des données disponibles, sur l’âge admissible pour recevoir le vaccin d’AstraZeneca. Le Comité en était finalement venu à la conclusion qu’il peut être proposé aux 30 ans et plus.

Le mois dernier, le CCNI avait suscité la controverse en disant qu’il était préférable de se faire vacciner avec le Pfizer-BioNTech ou le Moderna, à ARN messager (ARNm), plutôt qu’avec un vaccin à vecteur viral, comme l’AstraZeneca. Cette déclaration avait fait réagir des professionnels de la santé et des citoyens qui avaient l’impression de s’être fait flouer avec le vaccin d’AstraZeneca.

La Dre Quach-Thanh avait ensuite affirmé dans de nombreuses entrevues que le CCNI n’a pas désavoué le vaccin d’AstraZeneca, et qu’il revenait à chacun d’évaluer son risque personnel, soit d’attraper la COVID-19 ou de souffrir d’une thrombose très rare.

Dans un récent communiqué de presse, l’Agence de la santé publique du Canada a tenu à remercier la Dre Quach-Thanh pour sa « contribution exceptionnelle au cours des 12 dernières années en tant que membre, vice-présidente et présidente du Comité consultatif, notamment pour son rôle de leader pendant la pandémie de COVID-19 ».

La Dre Quach-Thanh est pédiatre, microbiologiste-infectiologue, épidémiologiste et responsable de la prévention et du contrôle des infections au CHU Sainte-Justine.