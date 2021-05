Actualités

Rapport de la vérificatrice générale

Les Autochtones ont manqué de personnel infirmier pendant la pandémie

(Ottawa) Le gouvernement fédéral n’a pas pu répondre à plus de la moitié des demandes des communautés et organisations autochtones pour du personnel infirmier et ambulancier supplémentaire pendant la pandémie, conclut la vérificatrice générale.