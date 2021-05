Actualités

Selon un infirmier

Joyce Echaquan aurait dû être transférée plus tôt en réanimation

Parce qu’elle était sous contention physique et chimique et qu’elle était instable, Joyce Echaquan aurait dû être transférée plus tôt dans une salle de réanimation des urgences de l’hôpital de Joliette le matin de son décès, le 28 septembre, selon un infirmier. Mais malgré plusieurs demandes à cet effet, le transfert aurait tardé, déplore cet infirmier, qui estime que peu de choses ont changé depuis et qu’un tel drame pourrait se reproduire.