Le flash du papier de toilette

C’est en observant comment le papier de toilette agglomérait les contaminants dans les eaux usées que Mathieu Lapointe a eu un flash. Et ce flash, c’est d’utiliser des fibres de cellulose composées de papier recyclé pour réduire de façon significative l’utilisation de produits chimiques dans le traitement de l’eau et enlever un plus grand nombre de contaminants.