Impossible d’entrer par la porte principale des bureaux montréalais de la Coalition avenir Québec (CAQ). En guise de protestation, des travailleurs de la santé et des services sociaux ont bloqué l’accès en déposant une grande quantité de neige.

Véronique Lauzon

La Presse

Des travailleurs membres de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) ont manifesté vendredi devant les bureaux montréalais de la Coalition avenir Québec (CAQ). Alors qu’ils négocient pour le renouvellement de leur convention collective, ils considèrent que le gouvernement n’agit pas assez vite.

« L’inaction du gouvernement en ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail dans le réseau de la santé et des services sociaux constitue une pente glissante, tant pour l’intégrité physique et mentale des salariés que pour l’accessibilité de la population à des services de qualité », peut-on lire sur le site de la FSSS-CSN.

La FSSS-CSN veut renforcer les dispositions des conventions collectives portant sur la prévention.