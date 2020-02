Trans Mountain: le Québec et les femmes font bande à part

Les Canadiens sont ambivalents par rapport au projet d’expansion de l’oléoduc Trans Mountain et à l’exploitation des hydrocarbures en général, mais c’est chez les femmes et les Québécois que l’opposition est la plus élevée, révèle un sondage qui sera rendu public ce mercredi et que La Presse a obtenu.