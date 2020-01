Pannes d'électricité et conditions routières difficiles au Québec

(Montréal) Plusieurs régions du sud du Québec sont victimes de pannes d’électricité en lien avec le mélange de vents forts et de précipitations reçues au cours de la nuit dernière et de la matinée. La région de la Montérégie est la plus affectée de toutes, avec près de 96 000 clients de la région d’Hydro-Québec sans courant depuis dimanche matin.

Raphael Pirro

La Presse

À la grandeur du Québec, le nombre de clients en panne s’élevait à 140 000 au plus fort des pannes ce matin. Au moment de publier, le nombre de clients sans courant a chuté à 125 000. Hydro-Québec a annoncé avoir déployé 120 équipes de monteurs de ligne afin de réparer les bris sur le réseau de distribution.

Dans la région de la Capitale-Nationale, où la tempête était à son paroxysme ce matin, ce sont 7000 clients étaient privés d’électricité.

La région de Montréal est largement épargnée par les pannes : seuls 34 clients étaient sans courant vers midi.

Il est à noter que le nombre important de clients affectés en Montérégie dimanche matin l’était surtout à cause de coupures préventives de la part d’Hydro-Québec, qui devait contenir le problème afin d’éviter les dommages sur les pylônes qui traversent le territoire, a expliqué Nadine Jeannotte, porte-parole d’Hydro-Québec.

« On s’attendait à des dommages plus importants ce matin suite au verglas, surtout à cause des vents très forts dans le sud du Québec. Les bris sont beaucoup moins importants que prévu. Mais tant que le système météo est en place, nos équipes resteront en poste », a détaillé Mme Jeannotte.

Sur la Rive-Sud de Montréal, à Brossard, bon nombre de commerces ont dû interrompre leurs activités. Le cinéma Cineplex Odeon du Quartier DIX30 a apposé une affiche sur sa porte d’entrée indiquant l’annulation des projections pour le restant de la journée. Des dizaines de personnes se heurtées aux portes fermées du cinéma.

« C’est plate que ça arrive un dimanche ! », s’est exclamée Sylvie Grenier, venue avec son conjoint Réjean l’Homme depuis Lacolle. Ceux-ci n’ont pas subi de pannes de courant à la maison, et ont été surpris par le fait qu’un commerce de cette taille puisse fermer les portes en raison d’une panne de courant. « On en a profité pour faire d’autres commissions dans le coin », a commenté Mme Grenier.

Conditions routières difficiles

L’impact de ce cocktail météo se fait aussi sentir sur le réseau routier, particulièrement au sud du fleuve Saint-Laurent.

Plusieurs tronçons de route étaient toujours fermés en fin d’avant-midi, dimanche, dans la région de Chaudière-Appalaches. Les conditions exécrables ont notamment forcé la fermeture de l’autoroute 20 dans les deux directions entre Lévis et Montmagny.

D’autres routes ont aussi été fermées, dont un tronçon de la route 132 dans le secteur de Montmagny, ainsi qu’un tronçon de la route 218 entre Saint-Henri et Saint-Charles-de-Bellechasse, de même qu’un tronçon de la route 281 entre Saint-Michel-de-Bellechasse et Saint-Raphaël.

Plus au sud, dans la grande région de Montréal, les automobilistes devaient être extrêmement vigilants.

L’autoroute 40, en direction Ouest, a dû être fermée durant quelques heures dans le secteur du kilomètre 22 à Saint-Lazare. Selon la Sûreté du Québec, un camion lourd a effectué une sortie de route et s’est retrouvé enlisé dans le terre-plein central. Aucun autre véhicule n’a été impliqué dans l’accident et les deux occupants du camion n’ont subi que de légères blessures.

« La chaussée est glacée sur plusieurs routes, notamment dans le secteur de Vaudreuil, à l’ouest de l’île de Montréal, ainsi qu’un peu partout en Montérégie, le long du fleuve sur les autoroutes 20 et 30 », a noté le porte-parole du MTQ.

« En s’éloignant de Montréal, ça s’améliore […] Par contre à mesure qu’on s’approche de la région de Québec, c’est une chaussée qui est enneigée avec une visibilité réduite dépendamment des endroits à cause des vents. »

Pas moins de 1700 camions du ministère des Transports ont été déployés sur quelque 32 000 kilomètres de routes du réseau. Ces équipements procèdent à l’épandage de sel et d’abrasifs, au déglaçage ou au retrait de la neige au besoin.

On recommande fortement aux automobilistes de consulter le site Québec 511 avant de prendre la route afin de s’assurer que leur itinéraire est sécuritaire et que la circulation y est permise.

La météo cause des retards et des annulations à l'aéroport Trudeau.

De nombreuses stations de ski, parmi lesquelles Sutton, Mont Orford et Owl’s Head en Estrie, et Olympia, Gabriel, Avila et Morin Heights dans les Laurentides, sont fermées dimanche.

– Avec La Presse canadienne