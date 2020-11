Edmonton

Faire fuir les coyotes en jouant au Bonhomme Sept Heures

La saga des cerfs du parc Michel-Chartrand, à Longueuil, cache une problématique plus large : la présence grandissante d’animaux sauvages en milieu urbain. La ville d’Edmonton, en Alberta, en sait quelque chose avec les coyotes de plus en plus nombreux dans ses quartiers résidentiels. Mais les choses pourraient changer dès janvier grâce à un projet novateur auquel participe une étudiante québécoise.