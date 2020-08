Sécuritaire, la rentrée scolaire ?

Au Québec comme partout dans le monde, de grandes inconnues entourent la rentrée scolaire, qui sera ni plus ni moins qu’un vaste laboratoire fait d’essais, d’erreurs et d’ajustements. Sécuritaire ? Nécessaire, en tout cas, aux yeux de deux experts – l’un spécialiste en santé publique, l’autre en nouveaux virus –, qui nous disent ce qui leur donne espoir et ce qui les inquiète.