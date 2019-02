Les Québécois bloqués en Haïti sont rapatriés

Tous les clients de Transat séjournant à l'Hôtel Royal Decameron Indigo Beach Resort & Spa, sans compter d'autres clients d'autres compagnies aériennes, ont pu être transportés vers l'aéroport de Port-au-Prince.

« L'opération s'est bien déroulée », a confirmé le vice-président ressources humaines et affaires publiques de Transat, Christophe Hennebelle. En tout, 151 personnes ont pu embarquer dans l'avion d'Air Transat qui s'est envolé à 16 h. L'appareil est attendu à 20 h 50, à l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau, a-t-il ajouté lors d'une entrevue accordée à La Presse canadienne, samedi.

L'opération avait nécessité quatre hélicoptères qui ont dû faire chacun au moins 5 va-et-vient entre l'hôtel et l'aéroport. « Ce qui nous a permis d'amener tous les passagers à l'aéroport. Le dernier hélico est parti à 14 h 30 de l'hôtel. Une fois que tous les passagers sont arrivés à l'aéroport, l'embarquement s'est déroulé sans anicroche et le vol a pu partir dans de bonnes conditions », a raconté M. Hennebelle.

Plus tôt, l'entreprise avait publié un communiqué pour indiquer qu'un avion Airbus de 250 sièges avait été nolisé pour rapatrier ses 113 clients qui séjournaient à l'hôtel situé la Côte des Arcadins, ainsi que quelques passagers d'autres compagnies aériennes et des résidants canadiens souhaitant rentrer à la maison.

Transat avait refusé jusqu'à vendredi soir de les transporter à l'aéroport par hélicoptère « pour des raisons de logistique et de sécurité » alors que d'autres touristes étrangers avaient pourtant été évacués par leur voyagiste la semaine dernière.

« La solution la plus sécuritaire nous paraissait être de fonctionner par la route. On a regardé à tous moments toutes les solutions en même temps. On a travaillé sur la solution route tant et aussi longtemps elle semblait être applicable. Quand il est devenu apparent que la solution ne pouvait pas être mise en oeuvre, on a bousculé sur la deuxième solution, celle des hélicoptères, a expliqué M. Hennebelle.

Avant qu'il ne soit évacué à son tour, Normand Rosa, s'était dit que Transat ait finalement entendu raison, devant la pression exercée par les médias et les réseaux sociaux, ainsi que par sa clientèle obligée de prolonger son séjour dans un hôtel tout inclus, sans internet ni téléphone, et qui fonctionne sur des génératrices puisque l'électricité y a été coupée.

Joint sur son téléphone portable, M. Rosa a souligné que des Américains avaient pu partir de cette façon dès la semaine dernière parce qu'il s'agissait du moyen d'évacuation jugé le plus sécuritaire.

Pendant ce temps en Haïti, Normand Rosa a raconté que des Québécois à l'hôtel pleuraient samedi matin alors qu'ils réalisaient l'ampleur du désespoir pour le peuple haïtien. Même si les pharmacies et les banques étaient toutes fermées, les Haïtiens qu'ils croisaient ne leur demandaient pas d'argent, mais s'ils avaient de l'eau potable en bouteille à leur laisser.

M. Rosa n'avait que de bons mots pour le personnel de l'hôtel, insistant sur le fait que les touristes québécois ont été bien traités et n'ont jamais manqué de nourriture. Par contre, il a avoué que l'inquiétude commençait à s'installer alors que le complexe hôtelier cherchait à économiser de l'énergie en fermant une piscine et la climatisation le jour.

Des reproches

Marie-Christine Remy, une Sherbrookoise dont la mère est coincée au même hôtel en Haïti depuis dimanche dernier, n'avait pas de félicitations pour Air Transat qui ne l'a pas rappelée.

«Air Transat ne nous a pas contactés », a-t-elle laissé tomber sèchement alors qu'elle était en entrevue à La Presse canadienne.

Dans le communiqué diffusé en après-midi, la chef de l'exploitation de Transat Annick Guérard y reconnaît que leurs « clients, ainsi que leurs proches, ont vécu une semaine éprouvante, sous le signe de l'incertitude. »

Mais pour Mme Remy, il était clair que sans l'intervention des médias, tous ces Québécois en vacances seraient toujours coincés là-bas bien malgré eux.

« Je suis contente face à l'ampleur de la mobilisation qui a contribué à sortir ces gens de là », a-t-elle affirmé alors qu'elle venait tout juste de recevoir la photo de sa mère à l'aéroport de Port-au-Prince avec son billet d'avion.

À l'inverse, elle a reçu des appels du bureau de la députée fédérale de son comté Marie-Claude Bibeau, qui est aussi la ministre du Développement international.

On lui a fait part de l'évolution du dossier, confirmant le retour de sa mère et du conjoint de celle-ci ce week-end, tout en la rassurant.

« Je suis vraiment contente que tout se soit mis en branle pour aider ma mère et tous ces Québécois. C'était vraiment super de voir que ça leur tenait à coeur de les sortir de là autant qu'à moi. »

De son côté, Christophe Hennebelle se disait heureux et soulagé de la tournure des événements. Il dit ne pas avoir senti « une très grande insatisfaction » envers Transat. « Tous les commentaires qu'on a entendus directement de nos passagers ou dans les médias nous semblaient refléter une satisfaction de la manière qu'on avait opéré et que nos passagers n'ont jamais été à risque. Ils ont été tout à fait en sécurité à l'hotel. L'organisation du retour s'est très bien déroulée. »

Il a insisté sur la question de sécurité. « On comprend tout à fait que les gens voulaient rentrer le plus vite possible, mais il était très important de ne pas procéder d'une manière qui pouvait être à risque », a-t-il dit.

Depuis Munich en Allemagne, la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland a tenu à souligner en après-midi que le Canada fournissait les services consulaires aux Canadiens sur place en Haïti et qui avaient besoin d'aide.

Groupe d'élèves

Un groupe d'élèves de Victoriaville écourtera aussi son stage en Haïti. L'animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire responsable là-bas des jeunes de cinquième secondaire a signalé que tout se passait « très très bien » pour eux. « On est en sécurité », a dit Rock Tourigny en entrevue téléphonique. Derrière lui, on pouvait entendre les cris des enfants, venus de différents villages assister aux activités avec les adolescents.

« On est en contact avec les gens de l'ambassade, a précisé M. Tourigny. Quand on va partir, ils vont envoyer des éclaireurs pour nous dire si on peut passer. »

Le danger, souligne-t-il, est dans les barricades érigées un peu partout sur les routes. « Aujourd'hui, c'est plus tranquille », a témoigné M. Tourigny.

Vingt-six bénévoles québécois, en mission dans le sud du pays, doivent pour leur part quitter le village où ils se trouvent, à environ 5 heures de route de Port-au-Prince, demain matin. Un avion de la Missionnary Flight International doit assurer leur transport de l'aéroport des Cayes vers la capitale.

« Les routes sont débloquées ce matin », a dit au téléphone le pasteur Clermont Deschênes, directeur de la Mission Haïti La Bible Parle, sur place. L'agence de voyages du groupe ne peut leur confirmer qu'il y aura assez de place pour tout le monde dans l'avion vers Montréal. Environ la moitié du groupe pourrait passer par les États-Unis.

Le médecin de la mission, qui a la citoyenneté canadienne, restera sur place. « Les gens du village sont consternés, ils ont peur de perdre leur aide humanitaire », a témoigné le pasteur. Il a ajouté que « c'est une catastrophe que tous les humanitaires partent en même temps ».

Le pays est en proie à une vague de contestations depuis plus d'une semaine. Des protestataires exigent la démission du président Jovenel Moïse.

Hier, le gouvernement canadien a changé son avertissement pour ses ressortissants, allant de déconseiller tout voyage non essentiel en Haïti à la recommandation d'éviter tout voyage.

- Avec Janie Gosselin, La Presse