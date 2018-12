 Le gouvernement Legault peu intéressé par la relance d'Énergie Est 

Dans une déclaration envoyée à La Presse, le porte-parole du premier ministre François Legault a indiqué que Québec était peu intéressé par la relance d'Énergie Est.

« Notre gouvernement a l'ambition d'augmenter le niveau de richesse du Québec, mais il va falloir le faire dans une perspective qui respecte l'environnement, a indiqué hier le porte-parole de François Legault, Ewan Sauves. Nous avons toujours eu des réticences face à ce projet mal ficelé sur le plan environnemental et économique. »

Le nouveau premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a exprimé le week-end dernier le désir de raviver le projet de 16 milliards, qui devait relier les sables bitumineux de l'Alberta à sa province.

Il a joint sa voix à celle de plusieurs autres dirigeants canadiens qui ont appuyé la relance d'Énergie Est au cours des derniers mois. Le chef du Parti conservateur du Canada, Andrew Scheer, en a fait un engagement formel. Quant au premier ministre ontarien Doug Ford, il a annoncé le mois dernier qu'il soutiendrait des projets de transport du pétrole entre l'Ouest et l'Est canadiens.

M. Higgs a reconnu que le Québec risquait de constituer un obstacle au projet. Il compte en discuter avec François Legault lors de la rencontre des premiers ministres à Montréal à la fin de cette semaine.

PEU D'INTÉRÊT

Or, souligne-t-on au bureau de M. Legault, le projet a été abandonné par TransCanada il y a un peu plus d'un an et il n'est plus soumis à l'étude des autorités. Québec ne peut s'opposer à la tenue de discussions, résume-t-on, mais on ne compte pas appuyer la relance d'Énergie Est.

« Le premier ministre aura l'occasion de discuter de plein d'autres sujets avec M. Higgs lors d'une rencontre bilatérale cette semaine », a indiqué M. Sauves.

Selon le Parti québécois et Québec solidaire, le gouvernement de la Coalition avenir Québec doit dire non à un nouvel Énergie Est.

« Les Québécois et les Québécoises ne veulent rien savoir d'un oléoduc Énergie Est 2.0. Les autres premiers ministres ne doivent avoir aucun doute quant aux intentions du Québec : ce projet est mort et enterré », a affirmé Ruba Ghazal, députée de Québec solidaire.

« François Legault doit envoyer un message très clair dès maintenant au Nouveau-Brunswick, à l'effet que ce projet est inacceptable pour le Québec », a renchéri la députée du Parti québécois Véronique Hivon.

Le Parti libéral ne s'est pas prononcé sur la question hier. On dit vouloir analyser un éventuel nouveau projet d'oléoduc « à la lumière des intérêts du Québec ».

Lorsqu'il était dans l'opposition, François Legault avait affiché des dispositions plutôt favorables à Énergie Est. Il a reproché au gouvernement Couillard de ne pas avoir aidé TransCanada à trouver un site pour aménager un port après que l'entreprise eut échoué à l'établir à Cacouna. Il a également défendu l'idée de monnayer l'appui du Québec au projet contre le versement de redevances.

TransCanada a renoncé à Énergie Est en octobre 2017, invoquant de nouvelles exigences réglementaires. L'entreprise a indiqué à La Presse canadienne qu'elle n'avait « aucun plan de revisiter le projet ».

PIPELINES SATURÉS

Le débat survient alors que les pipelines canadiens sont saturés. La situation pèse sur le cours du pétrole albertain, qui se vend trois fois moins cher que le brut américain.

Pour diminuer cet écart, la première ministre de l'Alberta, Rachel Notley, a annoncé hier une baisse de la production de 325 000 barils par jour pendant une période d'un an. Ces dernières semaines, elle a aussi annoncé l'achat de wagons-citernes pour accroître les expéditions de pétrole.