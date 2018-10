 Vent violent: près de 100 000 clients privés d'électricité 

Plus de 200 équipes d'Hydro-Québec sont à pied d'oeuvre depuis les petites heures du matin pour rétablir le courant après les vents violents qui ont balayé plusieurs régions au cours de la nuit de lundi à mardi.

Cette dépression provenant des Grands Lacs poursuit maintenant sa course vers l'est de la province.

Plus de 114 000 clients étaient privés de courant vers 4 h mardi matin dans les régions de Montréal, dans les Laurentides, en Estrie, ainsi que dans les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches. À 7 h, on en dénombrait encore 96 000 sans électricité.

Ce sont des branches d'arbres qui se sont brisées et des morceaux de végétation emportés par le vent qui sont principalement à l'origine des bris sur le réseau, selon ce qu'a indiqué Lynn St-Laurent, porte-parole de la société d'État.

Celle-ci n'était pas en mesure d'indiquer à quel moment les clients d'Hydro-Québec allaient retrouver le service, tout en les invitant à se tourner vers la section Info-pannes de son site web pour des mises à jour régulières.

C'est la région de Québec qui a été le plus durement touchée et la Vieille-Capitale en a pour quelques heures encore.

Des avertissements de vents violents sont toujours en vigueur, notamment dans les villes de Québec et Lévis, ainsi que dans les secteurs de Bellechasse et Côte-de-Beaupré-L'Île d'Orléans.

Selon Environnement Canada, des vents venant de l'ouest affecteront ces secteurs mardi, avec des rafales jusqu'à 90 kilomètres à l'heure.

Ces vents diminueront graduellement en intensité au cours de la matinée sur le centre du Québec et plus tard en après-midi en Gaspésie, voire en soirée.

Près de 25 600 clients d'Hydro-Québec étaient privés de courant dans la Capitale-Nationale à 7 h mardi matin, alors que 17 000 foyers et commerces étaient plongés dans le noir dans la région de Chaudière-Appalaches.

À la même heure à Montréal, il restait toujours 14 000 clients sans électricité. La situation semblait aussi s'améliorer dans les Laurentides et en Estrie avec 8700 pannes rapportées dans chacune de ces régions.