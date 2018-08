Rencontres en altitude: hommage à Absatou

Rien de plus facile que d'entamer une conversation avec une mère voyageant seule avec ses enfants. C'est peut-être même une règle non écrite de solidarité et d'entraide entre parents?

Absatou a les bras pleins et accepte volontiers l'aide que je lui propose. Elle s'apprête à faire un long périple avec Aida, 2 ans et Awa, 4 mois.

«Je vais visiter ma famille à Saint-Louis, au Sénégal, pendant quatre mois. J'en profite pendant que je suis en congé de maternité. Là-bas, j'aurai beaucoup de bras pour m'aider!», dit-elle avec ce calme et ce sourire qui ne la quitteront pas du vol.

Elle me raconte qu'elle travaille comme préposée aux bénéficiaires, mais rêve de faire des études pour devenir infirmière. Je sens effectivement chez elle une force et une bienveillance tout indiquées pour exercer cette profession.

«Et vous habitez Montréal depuis longtemps?

- Trois ans. Après le Sénégal, j'ai vécu six ans en France, puis j'ai suivi mon mari au Québec. On aime beaucoup ça. Ce qui m'a le plus surprise, et ce, positivement, c'est la multiethnicité. Ce n'est pas comme ça à Paris. Je veux dire, les différentes communautés ne se mélangent pas autant dans la Ville Lumière. On a habité le quartier Côte-des-Neiges, et ça m'a beaucoup frappée.»