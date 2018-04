Techno, l'hôtel Monville

Le R2D2 hôtelier

C'est toutefois le robot turquoise (qui n'a toujours pas été baptisé) qui est la véritable vedette technologique de l'hôtel de 269 chambres. Ce R2D2 hôtelier - clignotant et bip-bipant comme tous les robots de livres pour enfants - peut livrer aux chambres les plats froids commandés au restaurant. Équipé d'un système internet sans fil et de détecteurs, il peut commander lui-même l'ascenseur et se rendre seul aux chambres. Une fois à destination, il appelle la chambre pour avertir de son arrivée. L'ouverture de la porte de la chambre permet d'actionner une trappe située sur la tête du robot. Le repas est servi!

«Nous sommes le premier hôtel au pays à disposer de bornes pour l'enregistrement et d'un service de robot», dit M. Callies, en ajoutant que le robot a été conçu par une start-up de la Silicon Valley. Or, il est peut-être l'un des seuls éléments de l'hôtel dont les origines ne sont pas québécoises. Les propriétaires de l'hôtel, ceux-là mêmes derrière la relance de l'hôtel Gault, ont misé sur des produits (et le savoir-faire) québécois tant pour la décoration des lieux que pour le menu du restaurant ou les produits de toilette des chambres. Les fenêtres viennent de la Beauce, le granit de Péribonka, le savon des Cantons-de-l'Est...

Une artiste montréalaise, Valérie Jodoin Keaton, a aussi travaillé à la conception d'une vaste fresque composée de photographies d'époque de Montréal. À partir de l'été, un DJ officiera dans le hall pour les 5 à 7. D'ici là, Stingray (une autre entreprise montréalaise) se charge de la musique d'ambiance selon les heures de la journée.

À savoir: l'hôtel a aussi reçu une certification de Kéroul et dispose de 27 chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Tarif moyen pour une nuitée: 185 $

www.hotelmonville.com