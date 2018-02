Nombre record de touristes en Espagne en 2017

En 2017, les arrivées de touristes ont progressé de 8,6% par rapport à 2016, selon l'INE, qui confirme ainsi des données provisoires révélées par le gouvernement en janvier.

L'Espagne devrait ainsi détrôner les États-Unis sur le podium des trois pays attirant le plus de touristes, s'emparant de la médaille d'argent, juste après la France.

La France n'a pas encore publié de données définitives, mais son ministère des Affaires étrangères estime que 89 millions de personnes s'y sont rendues en 2017. Et la hausse atteindrait 8%, selon l'Organisation mondiale du tourisme.

En Espagne, quelque 18,8 millions de visiteurs sont venus du Royaume Uni, premier pays d'origine des touristes suivi de l'Allemagne (11,9 millions) et de la France (11,25 millions).

La Catalogne, secouée par une crise politique liée à l'indépendantisme de ses dirigeants s'est maintenue comme première région touristique, recevant 19 millions de visiteurs.

Mais la croissance du tourisme y reste inférieure à celle de la moyenne nationale (+5%) et l'arrivée de touristes a même brutalement chuté en décembre par rapport au même mois de l'année antérieure (-13,9%) ce qui pourrait indiquer qu'au vu de la situation politique, les touristes ont préféré aller ailleurs.

En décembre, 823 000 personnes ont visité la Catalogne, contre plus de 950 000 un an plus tôt. C'est aussi moins qu'en 2015 (890 000).

Outre la Catalogne, les touristes ont surtout fréquenté les plages toujours ensoleillées de l'archipel des Canaries au large de l'Afrique, deuxième destination de choix, et les îles Baléares, qui ont reçu 13,8 millions de personnes et se plaignent de saturation.

L'Andalousie, la région la plus peuplée d'Espagne, arrive quatrième.

En 2012, l'Espagne n'avait reçu «que» 57 millions de touristes, et occupait la quatrième place mondiale mais depuis, elle bat des records d'année en année.

Le secteur fournit environ 10% du PIB espagnol. Sur l'année, les touristes ont dépensé 86,9 milliards d'euros en Espagne, soit une hausse de 12,2%. La Catalogne tire son épingle du jeu sur ce plan-là, avec une hausse de presque 10% des dépenses touristiques.