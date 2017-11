Croisières: les milléniaux s'amusent

La croisière, une affaire de jeunes?

Vous avez de 25 à 40 ans? On vous veut sur un bateau de croisière.

C'est le message très clair lancé par le géant de l'industrie, Uniworld, qui offrira dès l'hiver prochain toute une gamme de croisières réservées aux clients âgés de 25 à 40 ans. Une première dans l'industrie, mais certainement pas une dernière.

Car les chiffres sont là et ne mentent pas : même si les croisières se coltinent encore la réputation d'être une affaire de baby-boomers, la réalité est devenue tout autre: les milléniaux seraient même en passe de les supplanter.

Selon un sondage publié en janvier 2017 par l'Association américaine des agents de voyage (mené auprès de 1522 américains), le tiers des milléniaux ont fait un voyage sur l'eau au cours des cinq dernières années, contre 18 % pour les baby-boomers. Mieux, ils les adorent: 61 % des milléniaux qui ont fait une croisière ont aimé fortement leur expérience, contre 56 % des autres groupes d'âge en moyenne. Du coup: avec la génération X, ils sont aussi plus nombreux que tous les autres groupes d'âge à planifier une récidive (60 % ont affirmé, dans un sondage mené par l'Association internationale des compagnies de croisières AICC, qu'ils vont assurément partir en croisière lors de leurs prochaines vacances).

«L'industrie a toujours cherché à attirer une clientèle plus jeune», indique Bob Levinstein, PDG du site CruiseCompete.com.

«Sauf qu'avant, la moyenne d'âge était plus autour de 60 ans et qu'on était contents d'attirer des gens dans la cinquantaine, poursuit M. Levinstein. On s'est beaucoup rajeunis. L'époque où on disait que les bateaux de croisière étaient des "bateaux-cercueils", où l'on débarquait même un défunt dans chaque port, est bien révolue.»

«Les milléniaux ont des revenus plus élevés, ont davantage d'argent et les croisières se révèlent une option des plus intéressantes pour le dépenser», renchérit Cindy D'Aoust, présidente et directrice générale de l'AICC.

Des croisières qui bougent

Ceci explique cela: les croisières ne sont plus ce qu'elles étaient il y a 20 ans à peine. On ne s'amuse plus seulement en jouant au bridge en robe coquetel et en veston propret, après un chic repas cinq services. Les attractions proposées sur certains navires rivalisent avec les parcs d'amusement pour faire vivre à leurs passagers des sensations fortes: pistes de kart, glissades d'eau, tyrolienne, simulateurs de vol ou encore des jeux gonflables pour enfants.

Les restaurants ne servent plus seulement les repas à heures fixes, aux clients qui respectent un code vestimentaire, mais à toute heure et à tous: Carnival se vante d'avoir à bord une pizzeria ouverte 24 heures pour les danseurs qui quitteront, affamés, la piste de danse des discothèques ouvertes toute la nuit.

«Les croisiéristes se sont adaptés, observe Aude Lenoir, analyste en veille stratégique au Réseau de veille en tourisme de l'Université du Québec à Montréal. Les navires ont été rénovés et les nouveaux sont mieux adaptés. La technologie est plus présente à bord.» Le WiFi n'est plus une option, c'est la norme; on offre de plus en plus le paiement avec un bracelet plutôt qu'avec une carte de crédit.

D'un côté, on séduit donc les milléniaux qui ont des enfants et veulent que toute la famille y trouve son compte, comme dans un «tout-inclus» plus classique. Mais de l'autre, on séduit aussi ceux qui ont envie de découvertes, remarque Mme Lenoir.

«Ce n'est plus une croisière qu'on vend, c'est une expérience, car on sait que c'est ce que les milléniaux préfèrent: vivre une expérience», explique Aude Lenoir, analyste.