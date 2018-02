Les délices rustiques de Trieste

Pour casser la croûte sans façon

Parmi les nombreux vestiges du passé austro-hongrois de Trieste, il y a aussi les buffets de porc. Dans ces institutions, comme l'incontournable Da Pepi, on mange la viande sous forme de saucisse, de cotechino, de pièces bouillies ou rôties, etc. Chez Da Giovanni, c'est plutôt des sandwichs de mortadelle géante, de jambon cuit ou cru. Avec un petit verre de terrano, le plus rustique des vins (rouges) du coin, c'est l'en-cas parfait.

http://www.trattoriadagiovanni.com/

http://www.buffetdapepi.it/

Pour se réveiller sur l'Adriatique

Le Riviera, c'est un rêve. Le bel hôtel jaune serin est perché dans la falaise, avec de grandes terrasses qui surplombent la mer Adriatique. Un ascenseur nous mène au «club de plage» plus bas, où farniente et baignade vous attendent. De là, on peut marcher dans les sentiers en bord de mer jusqu'au superbe Château Miramare. L'intérieur du Riviera est apaisant, avec ses murs gris-bleu et ses grandes pièces aérées. Depuis peu, l'hôtel a un spa Exentia tout neuf. C'est un des plus beaux havres de détente qu'on ait essayés. Seul bémol de notre séjour: ne comptez pas sur une expérience gastronomique. La cuisine et la carte des vins laissent vraiment à désirer.

http://www.rivieramax.eu/