Dix jours sans balises sur le trek Donjek

Jour 1

L'entrevue

Pas question de se lancer dans le trek Donjek sans préparation. Au centre des visiteurs du parc de Kluane, les employés de Parcs Canada font passer une véritable entrevue aux randonneurs: ont-ils de bonnes cartes et une boussole? Quel type de balise de secours apportent-ils? Se sont-ils munis de gaz poivre et de contenants anti-grizzlys? Les employés prennent en note la couleur des tentes et des sacs à dos des randonneurs pour pouvoir les identifier du haut des airs, en cas de pépin... Rassurant.

Jour 2

Les vieux chemins

Pour s'orienter, les randonneurs consultent une description détaillée du trajet, avec quelques coordonnées GPS, établie par Parcs Canada, et un vieux guide de randonnée paru en 1997. Au départ, la randonnée est plutôt facile parce que le trajet suit d'anciens chemins miniers situés à l'extérieur du parc. Les sacs à dos sont cependant au plus lourd, car ils contiennent 10 jours de nourriture. Les arrêts sont fréquents. Ce qui est fréquent aussi, c'est la découverte de traces et d'excréments de grizzlys sur le sentier. Certains sont bien frais. Pour ne pas prendre un grizzly par surprise (les ours détestent ça), les randonneurs lancent des cris à intervalles réguliers.

Jour 3

La toundra

Il faut laisser les vieux chemins miniers et traverser la toundra jusqu'à une crête. C'est le temps de sortir la boussole et le GPS qui, heureusement, s'accordent sur la direction à suivre. La toundra, c'est joli mais très spongieux. On s'enfonce à chaque pas, c'est comme marcher sur un trampoline. Des parties carrément marécageuses forcent à faire des détours. Les randonneurs arrivent enfin sur la crête et redescendent de l'autre côté, dans la vallée du ruisseau Burwash, où ils tombent sur un chercheur d'or. Celui-ci place des pancartes de concession minière pour permettre l'exploration du secteur jusqu'aux limites du parc. Étrange rencontre.