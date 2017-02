Plaisirs de saison à Banff

Observation de la faune

Les grizzlis et les ours noirs se font beaucoup plus discrets l'hiver, cachés dans leurs tanières pour la saison froide. En revanche, ils peuvent se montrer le bout du museau pendant un redoux et ils s'activent dès la fin de l'hiver, quand l'appétit les sort du lit. Sinon, mouflons, chèvres, wapitis et cerfs, entre autres, continuent d'arpenter les routes du parc et les rues de Banff. Vous en croiserez un peu partout. Et vous verrez aussi leurs innombrables traces dans la neige. La route 1A, baptisée promenade de la Vallée-de-la-Bow, est un bon choix pour un safari hivernal.

Sources chaudes

Pour se détendre les muscles après une sortie hivernale, rien ne vaut la piscine des Banff Upper Hot Springs. Les eaux sulfureuses venues des profondeurs du mont Sulphur y sont très chaudes (40 ℃). On trouve sur place des vestiaires et Parcs Canada y loue des maillots. Le bain est ouvert jusqu'à 22 h ou 23 h. L'été, plus de 200 personnes peuvent s'y entasser (bonjour, la relaxation!), mais l'hiver, surtout peu après l'ouverture à 10 h, les baigneurs sont rares et la vue sur les montagnes enneigées des environs participe à la détente. Compter une dizaine de dollars pour l'entrée, avec la location d'un casier.