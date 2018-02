Anciens sites olympiques: dans la peau d'un olympien

Oslo, Norvège

Bien avant les Jeux olympiques de Lillehammer, en 1994, la Norvège a accueilli dans sa capitale les Jeux d'hiver de 1952. En est resté, dans le village de Holmenkollen, un tremplin de saut à ski célèbre (c'est l'attraction la plus visitée du pays!) où on peut monter à bord d'un simulateur de vol pour sauter virtuellement dans le vide, tête première. On y trouve aussi le plus ancien musée du monde consacré au ski, qui couvre 4000 ans d'histoire sur des planches.

Innsbruck, Autriche

C'est à la station d'Axamer Lizum, à 30 minutes d'Innsbruck, que se sont tenues les compétitions de ski alpin (à l'exclusion de la descente masculine) des Jeux d'hiver de 1964 et de 1976. Aujourd'hui encore, le funiculaire olympique transporte les skieurs jusqu'au sommet du plateau du Hoadl, pour de longues descentes dans une neige toujours abondante. Pas pour rien que l'endroit est surnommé l'Olympe enneigé...