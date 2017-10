Bons plans à Munich

Pour tout savoir sur la bière: Le musée de l'OktoberfestOeuvre des moines, la bière est brassée à Munich depuis 500 ans. Et on célèbre l'Oktoberfest tous les ans de la mi-septembre au début d'octobre depuis 106 ans.

Pas surprenant que le festival et la célèbre libation qu'on y associe méritent un musée, assorti d'une brasserie et de caveaux pour boire jusqu'à plus soif.

On peut s'y rendre seul ou avec une visite guidée des brasseries en soirée (super pour les voyageurs solos).

D'ailleurs, pendant l'Oktoberfest, l'entreprise Radius organise des visites guidées des festivités et réserve des places dans les tentes des brasseries les plus fréquentées. En prime, une bonne dose d'histoire et d'anecdotes.

2, Streneckerstrasse, Munich