Bons plans à Bordeaux

Pour découvrir un quartier branché: Quartier Saint-Pierre

Pour le Bordeaux sympathique, visons le quartier Saint-Pierre. Les lieux ne payaient pas de mine il y a encore 15 ans. Aujourd'hui, c'est le rendez-vous des jeunes et des amateurs de magasinage «hip». Coup de coeur pour Cousin et Cie, le caviste le moins «pogné» de la région, et pour le cinéma Utopia, qui a élu domicile dans une ancienne église. Profitez-en pour vous poser place Fernand-Lafargue, un square charmant et dynamique, surtout le soir, quand la faune étudiante envahit les bars autour.

Cinéma Utopia: 5, place Camille-Jullian

Cousin et Cie: 2, rue du Pas-Saint-Georges