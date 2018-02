Aubaines de la semaine

Vols

> Dublin, Irlande. Vol aller-retour Montréal-Dublin. Avec une escale à Toronto. 604 $ par personne (taxes et frais inclus). Du 9 au 17 avril. Avec Air Transat.

> San Francisco, États-Unis. Vol aller-retour Montréal-San Francisco. Avec une correspondance à Philadelphie. 389 $ par personne (taxes incluses, frais de bagages en sus). Du 17 au 30 avril. Avec American Airlines.

> Hong Kong. Vol aller-retour Montréal-Hong Kong. Avec deux correspondances à l'aller et une seule au retour. 734 $ par personne (taxes incluses, frais de bagages en sus). Du 3 au 18 avril (plusieurs autres combinaisons de dates possibles). Avec United Airlines.

> La Havane, Cuba. Vol aller-retour Montréal-La Havane. Vol direct. 435 $ par personne (taxes incluses, frais de bagages en sus). Du 15 mars au 5 avril. Avec Air Transat.

Tout-inclus

> Montego Bay, Jamaïque. Holiday Inn Resort Montego Bay Jamaica (4 étoiles). 1495 $ par personne, en occupation double (prix ordinaire 2145 $, vol, chambre d'hôtel, taxes et frais inclus). Magnifique hôtel situé directement sur une plage privée, buffet, casse-croûte, cinq restaurants à la carte, salon exclusif pour adultes, club pour enfants et adolescents. Du 11 au 18 mars, avec Sunwing.

> Sainte-Lucie. Papillon by Rex Resorts (4 étoiles). 1799 $ par personne, en occupation double (prix ordinaire 2589 $, vol, chambre d'hôtel, taxes et frais inclus). Complexe hôtelier situé à 90 minutes de l'aéroport, à 10 km de la capitale Castries, face à la plage Reddit, au coeur de la baie de Rodney, buffet, deux restaurants à la carte, piscine pour enfants et miniclub supervisé. Du 23 au 30 mars, avec Air Canada.

Forfait

Stoneham. «Soirée de ski parfaite». Condos et hôtel Stoneham, Capitale-Nationale. À partir de 59 $ par personne (en occupation double, taxes en sus). Nuitée d'hébergement dans un condo ou une chambre au pied des pistes, petit-déjeuner complet, soirée de ski à Stoneham, consommation au bar Le Quatre-Foyers. Valide jusqu'au 31 mars.