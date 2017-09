Prolonger l'été

Burlington en famille

Violaine Ballivy

Burlington, on y est allés 1 fois, 2 fois, 10 fois, et toujours avec le même plaisir, car elle a tout pour plaire, cette petite ville du Vermont. Un joli lac. Des plages accessibles et gratuites. De bonnes tables et des produits locaux franchement intéressants. Et surtout, un dynamisme certain. Vous y êtes déjà allés en amoureux ou entre amis? Voici quatre bonnes raisons d'y retourner avec les enfants.

1. Les fermes Shelburne

Les fermes Shelburne tiennent davantage du château de conte pour enfants que du bâtiment agricole habituel: c'est un domaine immense (5,6 km2!), dessiné par nul autre que l'architecte Frederick Law Olmsted, celui-là même qui signa l'aménagement du mont Royal et de Central Park, au début du XXe siècle. Depuis près de 50 ans, on s'y consacre à sensibiliser la population aux principes de l'agriculture durable, avec un programme bien rempli pour les enfants. Sitôt arrivés, ils pourront nourrir les poules, apprendre à traire une vache ou à faire du fromage, alouette: les éducateurs sont nombreux et attentionnés. L'endroit est parfait pour un pique-nique, dans l'herbe ou sur le bord du lac Champlain. Un petit casse-croûte vend des sandwichs préparés sur place, avec des ingrédients produits exclusivement à la ferme, pain et fromage inclus.

Prévoyez au moins une demi-journée.

2. L'aquarium Echo

Qu'est-ce qui se cache dans le lac Champlain? Les enfants le découvrent justement dans le gros bâtiment niché sur ses berges, le centre Echo, à la fois aquarium et centre des sciences, où sont hébergées plus d'une soixantaine d'espèces animales locales. Ouvert en 2003, il s'adresse particulièrement aux enfants, avec plusieurs expositions interactives et ateliers où ils auront le plaisir de se salir un peu les mains: bref, on s'y amuse ferme, et ce, dès 2 ans. Un regret? Il faut payer un supplément pour assister aux films présentés, en 3D et en anglais, mais il y a amplement de quoi s'amuser sans cela.

Prévoyez 1 h 30.

3. Le lac Champlain

Incroyable mais vrai, des touristes reviennent de Burlington sans même avoir vu le magnifique lac Champlain, scotchés qu'ils sont restés dans les boutiques de la rue Church. S'il n'y avait qu'une raison d'y aller, c'est pourtant celle-ci, immense étendue d'eau bleutée où les gamins s'amusent, sans fin, à lancer des cailloux au plus loin de leurs petits bras, à barboter dans les vagues, à construire des châteaux de sable éphémères. La promenade en bois, près du centre-ville, est parfaite pour admirer les couchers de soleil, alors qu'on profitera plutôt des plages publiques pendant la journée, avec d'autant plus de plaisir si on a apporté (ou loué) des vélos pour filer sur la piste cyclable menant au chapelet d'îles du lac Champlain.

4. Manger

Le Vermont est à l'avant-garde aux États-Unis dans le mouvement «de la ferme à la table», et la preuve en est bien visible à Burlington. On y mange bien, très bien même: les produits locaux sont presque systématiquement mis de l'avant sur les menus, et les produits biologiques, faciles à trouver. Mieux: on mangera sainement sans trop de peine et les enfants sont généralement bienvenus dans les restaurants. On pense à plusieurs adresses où l'addition est raisonnable, comme Skinny Pancake, une crêperie près de la marina qui tend de surcroît à être «zéro déchets» et dont le menu convient autant aux enfants qu'à leurs parents (crêpes salées, sucrées, carte des bières). Plus près du centre-ville, un arrêt s'impose à l'American Flat Bread, une excellente pizzeria sur feu de bois doublée d'une microbrasserie, puis chez August First, divine boulangerie aux brunchs spectaculaires (table de jeux pour les petits). Enfin, pour les pique-niques, un passage à la coopérative de l'Onion River comblera tout le monde, entre autres avec son offre intéressante de prêt-à-manger et de produits biologiques.