Fous de Mickey

Portrait d'une sous-culture

Imaginez aller à Disney World toutes les six semaines. Mieux: 40 fois par année. Ou encore dépenser des dizaines de milliers de dollars en produits dérivés. Pour certains, Disney n'est pas qu'une passion, c'est un mode de vie. Portrait en sept temps d'une sous-culture méconnue.

Ici comme ailleurs

Depuis plusieurs saisons, Canal Vie présente dans sa série Les accros de tels fans finis d'ici de Disney. Le phénomène n'est pas nouveau. En 2012, Le Figaro dressait le portrait d'un couple d'Américains qui avait passé 366 jours à Disneyland, en Californie. Et sur son blogue consacré au tourisme disneyesque, Yves Douville confie, quant à lui, aller à Orlando chaque année (ou presque) depuis 40 ans maintenant.

Un rituel proche du religieux

Pour Matthew J. Smith, directeur du département de communications de l'Université de Radford, en Virginie, expert en fandom (ces sous-cultures des fans), ces mordus de Disney partagent plusieurs traits avec les gens «très religieux», notamment les «rituels», «costumes», «reliques» et autres «textes sacrés», sans oublier, bien sûr, les «pèlerinages». «Comme les musulmans qui vont à La Mecque, les fans de Disney se rendent à Burbank ou en Floride», avance l'expert en culture pop.

Des valeurs attrayantes

«Comme la religion devient moins centrale, d'autres pratiques prennent sa place dans nos vies», poursuit-il en entrevue. Loin d'être un signe d'immaturité, cette passion pour des scénarios de personnages animés et un univers fantastique serait plutôt attisée par les valeurs «attrayantes» véhiculées par Disney. «Ce sont les valeurs dont Disney fait la promotion qui jouent: la bonne volonté, la transcendance, le bonheur! C'est très attrayant», fait valoir Matthew J. Smith.

Transcender le quotidien

Pour un public type qui a peut-être un boulot ordinaire, des collègues de travail amers, bref, une vie monotone, la promesse d'un voyage à Disney («l'endroit le plus magique sur terre») peut rendre ce quotidien plus supportable, avance-t-il. «Parce que la marque Disney transcende le quotidien typique, dit-il. Aller à Disney, c'est transcender le terre à terre pour rejoindre le fantastique.»

Retrouver l'enfant en soi

«Ça a l'air un peu cucul [cheesy] de dire ça, mais c'est vrai qu'en allant à Disney, on se sent de nouveau comme un enfant. On oublie tout le reste du quotidien», ajoute David Zanolla, expert des communications de Disney et professeur à l'Université de Western Illinois. Celui qui amène ses élèves tous les ans à Orlando depuis neuf ans souligne que c'est d'ailleurs la «mission» de la boîte: «créer du bonheur». «C'est leur job. Alors que vous ayez 50 ou 60 ans, peu importe, vous allez vous sentir à nouveau comme un enfant» - bref, oublier les responsabilités, tâches et soucis des grandes personnes, dit-il.

Se sentir importants

À nouveau, enchaîne l'expert, «ça va avoir l'air extrêmement cucul, mais à Disney, on se sent importants, et ça, c'est quelque chose qui fait une très grande différence à notre époque ». David Zanolla a analysé non seulement les communications de Disney avec ses employés, mais surtout celles des employés avec les clients (les «invités»). «On dirait que Disney a poussé une coche plus loin la prise en charge des visiteurs par ses employés.» Et ils sont nombreux: à Orlando, 70 000 employés sillonnent les parcs, et chacun trouve le temps d'interagir personnellement avec un enfant ici, un parent là. «Je ne suis pas sociologue ou psychologue, mais dans nos vies occupées, on prend moins le temps de vivre ces échanges. On va au service au volant, on paye nos factures en ligne, etc.» D'où l'importance que ces échanges prennent ici, croit-il. «On se sent appréciés, c'est un gros morceau. C'est ça qui fait que les gens reviennent.»

À chacun son dada

Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui s'emballe à ce point pour les princesses, collectionne les oreilles de Mickey ou multiplie les voyages à Disney. «La moyenne des gens consomme modérément», reprend l'expert en culture pop Matthew J. Smith. «Mais il y a des gens pour qui la culture populaire touche une corde sensible», dit celui qui a par ailleurs une collection de 16 000 bandes dessinées. Et finalement, en quoi serait-ce plus «socialement acceptable» de faire des voyages à répétition pour aller voir une équipe de football, dépenser des fortunes en billets, se peinturer le visage et hurler sa vie pendant un match? «On ne remet pas cela en question, conclut-il, parce que c'est plus commun, donc mieux toléré dans le contexte...»