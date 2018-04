Blanchir ses dents... à la maison

Gouttières sur mesure

Ces gouttières sont fabriquées sur mesure chez le dentiste. Elles s'utilisent avec un gel de peroxyde d'hydrogène (3 %, 5,7 %...) ou de peroxyde de carbamide (10 %, 16 %, 22 %...), une forme de peroxyde un peu moins puissante.

Comme elles épousent parfaitement la forme des dents et qu'on peut aussi les porter la nuit (avec le peroxyde de carbamide), ces gouttières demeurent l'option la plus efficace... et la plus onéreuse.

Le traitement dure environ trois semaines, mais peut s'étendre davantage si, par exemple, la coloration est due au tabac ou à des antibiotiques.

Des études montrent que cette technique est aussi efficace sinon plus que le traitement blanchissant à la chaise, chez le dentiste, avec du peroxyde d'hydrogène à concentration élevée (de 25 % à 40 %).