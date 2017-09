Parfums: dix nouveautés pour elle et lui

ELLE

Gabrielle, de ChanelSans aucun doute un des lancements les plus attendus de la rentrée, le nouveau parfum de Chanel porte le prénom de la femme derrière la maison, Gabrielle. Car si Coco est l'esprit de Chanel, Gabrielle, dite l'insoumise, en est l'incarnation, explique-t-on joliment. Le parfumeur Olivier Polge met ici de côté les compositions complexes pour offrir un jus de fleurs blanches - ylang-ylang, jasmin, fleur d'oranger, tubéreuse - présenté de façon épurée, dans un flacon élégant et léger comme une plume, pour un parfum mis à nu.

Prix: 129 $ (50 ml), offert à partir du 6 septembre dans les comptoirs beauté Chanel

Because It's You, d'ArmaniTrès gros lancement pour Armani cet automne que ce duo de parfums pour elle et lui, sur lequel la maison mise beaucoup avec une grosse campagne publicitaire portée par le thème de l'amour qui donne des ailes, mettant en vedette deux jeunes têtes d'affiche, Matilda Lutz et James Jagger (oui, le fils de Mick!). La fragrance pour elle, Because it's you, est un floral-fruité construit autour de la violette, la rose truque, le cassis, la vanille et le patchouli. Féminin et gourmand.

Prix: 90 $ (50 ml), offert chez Sephora, Pharmaprix, La Baie et Jean Coutu

Tiffany & Co., de TiffanyConnue pour ses diamants et ses articles de luxe, la maison de création américaine Tiffany & Co. se lance dans le parfum avec cette première fragrance homonyme, signée par la maître parfumeuse de réputation internationale Daniela Andrier de Givaudan et présenté dans un flacon en verre inspiré des coupes de diamant emblématiques de la maison. Pétillant comme un diamant, le jus présente un bouquet floral et musqué qui se construit en son coeur autour de l'iris, fleur intimement liée à l'histoire de la maison aux notes sophistiquées et élégantes. À cela s'ajoutent les notes éclatantes de mandarine verte en notes de tête et le patchouli et le musc en sensuelles notes de fond.

Prix: 120 $ (50 ml), offert à partir du 1er octobre chez Holt Renfrew, La Baie et Pharmaprix

Obsessed, de Calvin KleinCalvin Klein revisite ses archives avec Obsessed, une fragrance qui réinvente l'emblématique parfum Obsession. Évocation d'un amour passé - celui qui unissait le photographe Mario Sorrenti et Kate Moss, égérie de la campagne d'Obsession en 1993 -, la campagne ressort des images inédites de l'époque. Brouillant les cartes, la fragrance pour elle reprend les notes originales plutôt masculines du parfum fougère pour homme - dont la lavande blanche - pour un jus oriental vert contrasté qui met aussi de l'avant les agrumes, l'essence de néroli, la feuille de violette et des muscs crémeux.

Prix: 86 $ (50 ml), offert chez La Baie, Jean Coutu et Pharmaprix

My Burberry Blush, de BurberryPétillante, charmante et féminine, la nouvelle fragrance My Burberry Blush devrait séduire celles qui sont à la recherche de notes florales fraîches et vivifiantes. Voulant évoquer les bourgeons de fleurs qui s'épanouissent dans un jardin londonien aux premières lueurs du jour, ce dernier-né de la famille My Burberry s'ouvre sur les notes de grenade glacée et de citron, pour s'épanouir dans les pétales de rose, pomme et géranium et laisser dans son sillage les notes de fond de jasmin et d'accord de glycine.

Prix: 98 $ (50 ml), offert chez La Baie, Sears, Sephora, Murale et dans la plupart des pharmacies