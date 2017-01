Guide de survie à l'hiver

Électricité statique dans les cheveux

«Mes cheveux se dressent sur ma tête dès que j'enlève ma tuque...»

Le problème

«Il faut savoir que l'air est beaucoup plus sec en hiver, car le volume d'oxygène se contracte lorsqu'il se refroidit, ce qui a pour effet de diminuer la quantité d'humidité dans l'air, explique Lucie Levac, responsable de la formation pour Phyto Canada. Et plus l'air est sec, plus nos cheveux se chargent. La kératine qui compose nos fibres capillaires se dessèche et devient plus électrique.»

La solution

Pour éliminer toute trace d'électricité statique de notre chevelure, «il faut intégrer à notre routine capillaire un soin régénérant qui sert à hydrater, nourrir et réparer les cheveux, dit la spécialiste. Il suffit d'en appliquer une petite quantité dans les longueurs et les pointes avant le coucher».

Coup de soleil

«J'ai attrapé un vilain coup de soleil en faisant du ski...»

Le problème

«Même si on ressent moins la sensation de chaleur liée aux rayons UV en hiver, il est tout autant risqué de s'exposer de manière inadéquate, c'est-à-dire sans avoir protégé sa peau avec un écran solaire», dit David Durand, pharmacien et directeur général de Bioderma et Esthederm Canada.

La solution

«Pour bien se protéger des UV en hiver, il convient d'appliquer sur le visage et les autres zones exposées au soleil une crème à large spectre, conseille l'expert. Et pour calmer l'épiderme enflammé par un coup de soleil, on utilise un soin enrichi d'actifs hydratants afin de guérir les lésions et d'apaiser la sensation de brûlure.»

Mains sèches

«La peau de mes mains tiraille, craque et pèle...»

Le problème

«Puisque les paumes ne contiennent aucune glande sébacée et le dessus des mains, très peu, il n'y a pas beaucoup de sébum et de lipides pour assurer l'hydratation et la protection de la peau fine et fragile des mains en hiver, révèle Anne Dubois, directrice nationale de la formation chez Pierre Fabre Dermo-Cosmétique. Le froid diminue les moyens naturels de défense de l'épiderme. Apparaissent alors des irritations et des gerçures.»

La solution

Pour avoir des mains ultradouces et bien hydratées, «on évite de les laver avec de l'eau chaude et des produits lavants contenant du savon et des agents détergents, trop asséchants, et on applique plusieurs fois par jour une crème nourrissante, notamment après chaque lavage et le soir avant de se coucher, de l'extrémité des doigts jusqu'aux poignets», recommande la pro.