Le retour du sac banane

«Ça permet de casser la rigidité d'un tailleur pantalon, par exemple. Le sac banane, c'est un peu la basket de la taille.»

Le côté pratique de ce sac fait l'unanimité, car il laisse les mains libres. «J'aime avoir les mains dans les poches. Ce que je préfère le plus au monde, c'est pas de sac du tout, mais parfois, ce n'est pas possible, remarque Sophie Fontanel. Je ne comprends pas pourquoi les gens veulent trimbaler tout leur bordel avec eux. Les agendas, les portefeuilles, les porte-monnaie sont trop gros. On s'encombre pour rien. Avoir un petit sac oblige à reconsidérer tout ça.»

Amanda Tsatsoulis est cofondatrice de la marque montréalaise Philo. Elle a créé un sac banane l'automne dernier qui est en rupture de stock. «J'adore ce sac que je porte en rouge métallique. C'est un style qui donne une grande liberté.» Elle pense que les femmes accordent de plus en plus d'importance au côté pratique d'un sac parce que leur style de vie l'impose. «L'idée de parcourir la ville les mains libres est une sensation très agréable.» La créatrice vient de créer un deuxième modèle qui sera offert l'été prochain.

Le côté utilitaire de la mode est désormais au premier plan. «On le voit avec les pantalons cargos à poches et le coton ouaté, on ne veut plus sacrifier son confort et on aime porter des sacs plus petits et légers, très pratiques», observe Marine Corviole, de L'Express Styles.

Sophie Fontanel rappelle que la mode a ses caprices, qu'une chose chasse l'autre. «Il est vrai que les marques adorent nous vendre des sacs, on aura du mal à se libérer de ça, mais c'est un progrès de ne plus se trimbaler avec des sacs énormes.»

Où se procurer un sac banane?

Les grands créateurs comme Marc Jacobs, Balenciaga, Chanel, Prada, Gucci proposent différents modèles, tout comme les marques plus accessibles comme Zara, Mango, Forever 21, Herschel, Philo... On le retrouve en cuir matelassé, en nylon ou en tissu, et de toutes les couleurs.