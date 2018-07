Pastel Rita: Rita boit aussi du vin

Passé d'établissement éphémère à café-boutique à part entière, le Pastel Rita a inauguré il y a quelques semaines ses beaux locaux rose et jaune réalisés par Appareil Architecture.

En plus des bonnes infusions faites à partir des grains du microtorréfacteur torontois Pilot, on sert désormais des salades de Foodchain et du vin de l'agence voisine OEnopole.

Mais attention ! Tenez les cordons de la bourse serrés (ou pas !), car vous craquerez peut-être pour un sac en cuir Bouquet, un chapeau Heirloom ou une bague d'Alexandre Bergeron, artisans en résidence.

QUAND ?

Tous les jours, de 8 h ou 10 h à 20 h ou 22 h

OÙ ?

5761, boul. Saint-Laurent