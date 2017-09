Nouvel espace pour le Mousso

«Depuis l'ouverture, on a connu quelques problèmes avec la circulation d'air et l'acoustique, puisqu'on s'est installés dans un endroit qui n'était pas un restaurant à la base», explique Antonin Rivard-Mousseau.

L'occasion a donc vite été saisie par le chef et sa mère (copropriétaire), Katerine Mousseau, qui prévoient inaugurer le nouvel espace en janvier.

Si la formule dégustation et l'ambiance «éclatée» qui ont fait le succès de l'établissement seront toujours de mise, le service sera un peu différent; avec la cuisine à l'étage (et non au sous-sol!), les cuisiniers seront davantage appelés à faire partie de l'expérience en participant au service.

Quant à l'ancien local, il sera transformé en bar à vin, avec une petite carte très saisonnière de quelques plats et une bonne sélection de vins au verre.

On a déjà hâte!

1023, rue Ontario Est, Montréal

https://www.facebook.com/Le-Mousso-896950477044437/