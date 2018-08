Hot-dogs: au-delà du ketchup, relish, moutarde

«Il faut un pain de qualité, une saucisse de qualité et, ensuite, on peut s'amuser avec les condiments.»

Alexandre Cusson et son équipe ont choisi de réinventer leur choucroute en lui donnant des saveurs d'Asie (voir plus bas).

«Il n'y a pas de limites quand vient le temps d'être créatif. Il y a bien du monde qui dit qu'on ne peut pas mettre d'ananas sur la pizza, mais ça se fait», constate Stefano Faita. Rien n'empêche qui que ce soit de noyer son hot-dog de guacamole ou de chutney. Sauf que... «quand tu goûtes juste les épices indiennes ou le guacamole et que tu ne goûtes plus le pain et la saucisse, résume-t-il, tu as dépassé la limite».

Sandwich asiatique de William J. Walter

Sortir des sentiers battus tout en mettant en valeur le produit vedette de William J. Walter - c'est-à-dire la saucisse -, tel était l'enjeu pour le saucissier lorsqu'il a envisagé sa propre version du hot-dog. «On a pensé à la choucroute traditionnelle qu'on met dans un sandwich européen et ce qu'on pouvait faire avec, dit Alexandre Cusson, président de l'entreprise. On a donc fait un lien avec un autre produit fermenté, le kimchi. Par la suite, on s'est simplement amusés à tenter de faire une choucroute parfumée avec des influences asiatiques.» La saucisse choisie pour ce sandwich est une «William fumée douce», une saucisse de type hongroise au porc, boeuf, ail et poivre concassé.

Hot-dogs de Chez Tousignant

Chez Tousignant n'est pas un casse-croûte «de luxe», insiste Stefano Faita, l'un des copropriétaires, mais «un casse-croûte où tout est fait maison». La nuance est bien sûr capitale à ses yeux. Ainsi, les ingrédients capitaux de ses hot-dogs sont... le pain et la saucisse de boeuf (faite avec des parties «nobles» de l'animal). L'amateur a ensuite deux choix: le classique (moutarde et chou) et le Tousignant (même saucisse, sauce « secrète », cornichons, fromage orange et bacon maison à l'érable). «C'est pas mal le plus loin qu'on va aller parce que, à un moment donné, tu ne veux pas dénaturer le produit, dit Stefano Faita. Quand tu ne goûtes plus le pain ni la saucisse, c'est quoi le but?»