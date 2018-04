Savoureux insectes!

Michael Bom Frost: Pas pour sauver la planète

Les grillons sauveront-ils le monde de la faim? Sans doute pas. Doit-on saupoudrer de la poudre d'insectes partout? Non plus. Personne ne propose un meilleur argumentaire pour la véritable appréciation des insectes comestibles que l'équipe du Nordic Food Lab, cofondé par le chef vedette René Redzepi. Le directeur, Michael Bom Frost, était de passage à Montréal au mois de février, pour donner une conférence dans le cadre de Montréal en lumière. Nous l'avons rencontré.

Comme pour bien des choses, les Danois ont une longueur d'avance sur le plan de la gastronomie aux insectes. Le Nordic Food Lab, organisation fondée en 2008 par Claus Meyer et René Redzepi, du restaurant Noma, a d'ailleurs consacré un superbe livre au sujet, intitulé On Eating Insects. Et contrairement à d'autres, les chercheurs scandinaves qui ont passé quelques années sur le terrain ne croient pas que les insectes vont sauver le monde.

Avant de se mettre à (sur)produire grillons, ténébrions et autres espèces à l'étude, puis d'essayer de les faire avaler au consommateur en les masquant, peut-être faudrait-il d'abord s'intéresser au goût, au contexte culturel, aux enjeux écologiques et économiques de certaines pratiques autour des insectes. Peut-être devrait-on même remettre en question le terme «entomophagie», le suffixe «-phagie» ayant presque toujours une connotation négative.

Dans le livre On Eating Insects, on apprend par exemple que la popularité grandissante de certains insectes récoltés dans la nature (comme les hémiptères aquatiques de Thaïlande et les escamoles mexicains) pourrait avoir un effet néfaste sur les écosystèmes. De plus, les populations rurales habituées à en manger ont de moins en moins accès à leurs spécialités locales, celles-ci se dirigeant désormais vers les grands centres urbains.

Et les élevages alors, puisque l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a démontré que les insectes étaient beaucoup plus écologiques et «santé» que le poulet, le porc et le boeuf? «Je ne vois pas ça nécessairement comme une solution non plus. Il me semble qu'on a démontré, ces dernières années, que les monocultures et les modèles industriels ne sont pas la solution... Toute production industrielle doit faire beaucoup de volume pour pouvoir offrir un prix concurrentiel. Et c'est généralement là que ça dérape», estime le directeur du Nordic Food Lab.

«Pourquoi ne pas tout simplement faire de la protéine de légumineuses, si c'est de la protéine pas chère que l'on cherche?»

Les petites fermes de grillons ou de ténébrions maison sont peut-être un entre-deux intéressant... À cet égard, le projet éducatif Insecto propose nombre de pistes à ceux qui aimeraient se lancer dans l'élevage à petite échelle.

Cela dit, Michael Bom Frost croit aux insectes. Il croit qu'on doit en manger parce qu'on en aime le goût.

«Au Nordic Food Lab, on les utilise pour leurs qualités inhérentes, comme agents de goût.»

Il donne l'exemple du gin Anty, élaboré en collaboration avec la Cambridge Distillery, en Angleterre. L'acide formique qu'il contient rappelle l'effet de certains agrumes. Rappelons que c'est en distillant des fourmis rousses écrasées que John Ray a découvert l'acide formique, en 1671.

Bref, utiliser les insectes lorsque ça a du sens, dans des contextes et des recettes où ils ont véritablement leur place. Voilà le conseil de Michael Bom Frost, qui ne saurait tolérer de voir une autre sauterelle sur un cupcake!