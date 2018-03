Des légumes pour toute la tablée

Pas très loin, au restaurant LOV, on propose aussi une cuisine majoritairement à base de plantes. Toutefois, on y offre aussi certains produits animaux pour les gens qui le souhaitent. «Il y a beaucoup de clients qui demandent du fromage biologique dans le grilled cheese, ou encore un oeuf poché sur la salade», affirme Stéphanie Audet, chef du restaurant santé qui compte maintenant deux succursales à Montréal.

Pour Noël, la chef nous propose une recette de tourte végétalienne, facile à réaliser à la maison et parfaite pour le réveillon. «Pendant les Fêtes, ça devient lourd de manger de gros repas, donc c'est important de se donner des plats un peu plus sains et légers», note Stéphanie Audet.

En effet, sa tourte déborde de couleurs, mais également de vitamines: en plus des lentilles et des patates douces, on y trouve une large variété de légumes en garniture.

Chez Lili.Co, ce sont plutôt les topinambours et les champignons, un des aliments favoris de la maison, qui tiennent la vedette dans les assiettes préparées pour nous. «Les Québécois sont de grands fans des champignons, soutient David Pellizzari. On est bien chanceux, ici, d'avoir plein de variétés sauvages qui sont intéressantes - et rares, aussi.»

De façon surprenante, le chef a même choisi les chanterelles pour créer... un dessert. Le mélange avec la mousse au chocolat semble pourtant complètement naturel. Pourquoi se borner aux repas salés pour intégrer les légumes?

De quoi impressionner les convives au réveillon, de l'entrée au dessert!