Sous le charme des courges

Avec l'automne vient le temps de cueillir les pommes, mais aussi celui d'aller à la rencontre d'un fruit aux qualités gustatives et aux aspects des plus surprenants. Invitation à découvrir les courges, des champs à l'assiette.

En apprécier les saveurs

Trucs et astuces pour savourer les courges à leur mieux.

Courge, potiron ou citrouille?

Le potiron et la citrouille font partie de la famille des courges, qui comprend les courges d'été (courgettes et pâtissons) et celles d'hiver (à conservation prolongée). Les courges d'hiver englobent les potirons (chair généreuse et goût prononcé), les potagères dont fait partie la citrouille (chair fibreuse au goût subtil, intérieur creux qui se prête aux farces et permet de les utiliser comme soupière) et les musquées comme la butternut (chair généreuse et goûteuse, et pelure fine).

Quand les cueillir

Elles sont à point pour la récolte entre la mi-septembre et la fin d'octobre, lorsque leur peau perd sa brillance et que leur pédoncule est sec, indique Pascale Coutu, de la Courgerie. Soulevez la courge pour observer la partie qui repose sur le sol: si une tache de couleur différente est visible, c'est que le fruit est à son mieux pour la consommation. Plus simple encore, attendez qu'il n'y ait plus de lignes ou de taches vert pâle sur la courge.