Célébrer le mariage du beurre de noix

Le beurre d'arachides et d'amandes, on l'associe traditionnellement au petit-déjeuner. Et pourtant. Avec leurs recettes surprenantes, Vanessa Ishmael et Rémi Payette veulent désormais que l'on déguste des beurres de noix à toute heure de la journée.

Vanessa et Rémi ont toujours aimé les tartinades, même avant de se rencontrer et de se marier. Lors d'un séjour de deux ans à Chicago, où Rémi avait obtenu un emploi en gestion, le couple a découvert que les beurres de noix se mariaient très bien avec autre chose que le miel.

«Quand on faisait notre épicerie au Québec, on trouvait des marques commerciales qui contenaient des additifs ou des beurres naturels, mais sans aromates. On s'est donc amusés à mélanger des noix de qualité à d'autres ingrédients», indique Vanessa Ishmael, cofondatrice de Logan petit lot.

Logan petit lot est donc né il y a bientôt un an, quand le couple est revenu vivre à Montréal. Pour l'instant, quatre combinaisons sont proposées: amandes et gingembre, noix de cajou et sésame, amandes et chipotle ainsi que noix de cajou nooch (levure alimentaire et ail granulé). Les contenants de 270 g sont vendus entre 15 $ et 17 $, en ligne et dans une quinzaine de points de vente.

Vanessa et Rémi fabriquent les tartinades ici, à Montréal. Ils utilisent des noix biologiques et ils travaillent avec des artisans qu'ils aiment tout particulièrement, comme les Épices de cru pour certains assaisonnements et le torréfacteur Dispatch pour un produit au café qui sera lancé dans quelques jours. Logan petit lot n'emploie ni émulsifiant ni agent de conservation.