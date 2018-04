 Les goûts des Québécois en matière de chocolat se raffinent 

Agrandir

« De plus en plus, le chocolat est commercialisé un peu comme le vin. On va parler de s'il est court ou long en bouche, de sa robe, de chocolats qui viennent du Ghana, de la Côte-d'Ivoire, des Caraïbes. On peut quasiment parler de cépage ! », constate Michel Bilodeau, le cofondateur du Musée du chocolat de Bromont, en Montérégie.

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE