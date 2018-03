Montréal en lumière fête le savoir culinaire

Six personnalités publiques animeront le volet «Planète Montréal», mis sur pied il y a quelques années avec un certain succès. Brigitte Boisjoli sera au Montréal (Casino), le docteur Richard Béliveau au H4C, Florence K à l'Helena, Alexandre Bilodeau au Vertige, Jessica Harnois à l'Alexandre et fils et au Chasse-Galerie, l'ensemble vocal Les Voix ferrées au Petit Extra.

Pour connaître tous les détails de la programmation dévoilée cette semaine, on se rend sur le site de ce festival hivernal qui se tient du 22 février au 4 mars.

www.montrealenlumiere.com