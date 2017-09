 Alimentari Sud: l'Italie aux accents d'Haïti à Saint-Lambert 

Entre un rembourreur et un atelier de mécanique, en retrait de l'avenue Victoria, principale artère commerciale de Saint-Lambert, voilà un étrange endroit où trouver une épicerie fine italienne. Mais on n'a qu'à s'installer à l'une des tables d'Alimentari Sud pour comprendre pourquoi les gens font le détour pour voir ce que Wesner Charles a de neuf à leur proposer.

Le commerce, qui a fêté ses deux ans le week-end dernier, a vu son offre se bonifier à vitesse grand V au cours de la dernière année. Récemment, la boutique est même devenue le seul endroit de la Rive-Sud à proposer un éventail de fruits et de légumes de la Ferme des Quatre-temps, dont les produits écologiques sont très recherchés.

Pourtant, quand le jeune homme arrivé d'Haïti à l'âge de 12 ans a repris le local occupé par son père antiquaire, c'était pour en faire un dépanneur. Mais le projet n'a pas séduit la Corporation de développement économique de Saint-Lambert. Celui qui a excellé comme vendeur automobile pendant plus de 10 ans a donc révisé son plan de match.

«J'ai réfléchi au concept d'épicerie fine et de comptoir gourmand, en identifiant les trois types de cuisine qui rejoignent le plus de gens, soit la française, l'asiatique et l'italienne, nous a expliqué celui que tout le monde appelle Wes. Je me suis alors souvenu que Camillo Luciani, mon patron chez Luciani Infiniti, avait ouvert un comptoir de restauration italienne dans le concessionnaire. Il m'a appris que l'important était d'avoir une connaissance précise des produits que l'on vend. J'ai vu qu'il y avait une occasion d'affaires à Saint-Lambert, où aucun commerce du genre n'existait.»

Alimentari Sud est donc né d'une simple décision d'affaires. Car Wesner Charles n'est jamais allé en Italie, il ne connaissait absolument rien de la cuisine et des produits italiens. Même s'il a pu compter sur les contacts de Camillo Luciani, trouver de bons fournisseurs s'est donc avéré ardu par moments.

«Je ne me suis pas inquiété, même si au début, ça a été un peu difficile. Je m'assurais de payer mes employés, mon loyer et mes fournisseurs. Mais je me suis retrouvé avec quelques retards de paiements sur mon hypothèque...»