 Souper à toques au profit de la Mission communautaire Mile End 

Pour une troisième année de suite, le chef copropriétaire des fort populaires restaurants Lawrence et Larrys, Marc Cohen, organise un souper à plusieurs toques afin d'amasser des fonds pour la Mission communautaire Mile End, le 25 septembre au Théâtre Rialto.

Au programme de cette soirée gastronomique et musicale, un grand souper banquet préparé par les chefs d'institutions montréalaises comme Joe Beef, Le Diplomate, Nora Gray, Park, Loïc et Hof Kelsten, le tout offert avec des accords vins et bières.

Pour bercer les oreilles, Basia Bulat et le pianiste Jeff Louch. Prix: 325 $ par personne (avec reçu d'impôt de 225 $).

https://www.facebook.com/events/153543711868173/?ti=icl