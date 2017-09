 La grande table aux Jardins de Métis: célébrer l'identité culinaire d'ici 

Inspiré par le patrimoine et l'identité culinaire québécoise, le festival veut faire rayonner la gastronomie régionale de la Mitis, de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent.

Au programme, trois dîners «Les grandes tables», où les chefs Colombe St-Pierre, Stéphane Modat et Simon Mathys proposeront un menu Mets et paysage (60 $) et un Banquet des origines, inspiré de la cuisine des «greniers», qui permettait aux Québécois de survivre à l'hiver, collaboration des chefs Guillaume Cantin, Pierre-Olivier Ferry et Lysanne O'Bomsawin (150 $).

Brunch dominical, parcours sensoriel et éducatif, activités pour les enfants, soirée festive et même une «bière» littéraire seront aussi de la partie.

Réservez vite, car les places s'envolent!

www.lagrandetable.tv